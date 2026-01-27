【通貨別まとめと見通し】ユーロ円ボラティリティを伴う調整局面 先週のまとめ 先週のユーロ円は、「年初来高値の更新とその後の記録的な急落」という、極めてボラティリティの激しい一週間であった。 週前半（1/19 - 1/22）：上昇トレンドの極致 ECB（欧州中央銀行）による早期利下げ観測の後退を背景に、ユーロ買いが優勢となった。22日には186円の大台を突破。日銀の現状維持方針も相まって、円売り