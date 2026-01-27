【通貨別まとめと見通し】ポンド円調整継続か、再浮上か 先週のまとめ 先週のポンド円は、「214円台への歴史的高値更新と、その後の介入警戒による垂直落下」という、極めてボラティリティの激しい展開となった。 週前半（1/19 - 1/23）：高値追いの展開 週初1/19、211.43円付近からスタートした相場は、英国の根強いインフレ懸念を背景としたBOE（英中銀）の利下げ先送り観測により上昇。23日（金）には一時214.85