【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円高金利の魅力か、調整の継続か 先週のまとめ 先週のメキシコペソ円は、「高金利通貨としての騰勢と、介入警戒による急転直下の暴落」を経験した。 週前半（1/19 - 1/23）：年初来高値の更新 メキシコの中銀（バンシコ）による高金利維持政策と、安定した原油価格を背景に、ペソ買い・円売りの流れが持続した。23日（金）には一時9.125円付近まで上昇し、長らく続いた上昇トレンド