【通貨別まとめと見通し】南アランド円底固めか、一段の調整か 先週のまとめ 先週の南アランド円は、「高金利通貨への資金流入による急騰と、介入警戒による急転直下の調整」という、クロス円全体に共通する激しい値動きを演じた。 週前半（1/19 - 1/23）：年初来高値の連新 世界的なリスクオンムードと南アフリカ準備銀行（SARB）によるタカ派的な金利据え置き観測を背景に、ランド買いが優勢となった。23日（金）