【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円調整継続か、200円再挑戦か 先週のまとめ 先週のスイスフラン円は、盤石な上昇トレンドによる200円突破と、その後の介入警戒に伴う急落」という極めて劇的な展開となった。 週前半（1/19 - 1/23）：歴史的な200円大台突破 スイス国立銀行（SNB）によるタカ派的なスタンスの継続と、欧州圏の政情不安に伴う「安全資産」としてのフラン買いが優勢となった。21日には心理的節目である