ドル円はドル安を受けて154円09銭まで下げるも反発＝東京為替 ユーロドルが1.1899ドルを付けるなど、ドル全般の売りが強まった局面で154円09銭と今日の安値を付けたドル円は、その後ドル安が落ち着いたこともあって、154円30銭台まで反発。 USDJPY 154.33