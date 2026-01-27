衆議院選挙は、27日公示されました。これまでに県内8つの選挙区で26人が立候補の届け出を済ませ選挙戦がスタートしました。 静岡市葵区・駿河区の【静岡1区】に立候補したのは、共産の新人・鈴木節子さん、国民の新人・柴田将平さん、自民の前職・上川陽子さんの3人です。 島田市、焼津市、藤枝市などの【静岡2区】に立候補したのは、中道の前職・鈴木岳幸さん、自民の前職・井林辰憲さんの2人です。 磐田市、掛川