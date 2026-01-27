NPB(日本野球機構)は26日の公示でフリーエージェント(FA)宣言選手契約締結合意を更新。東浜巨投手(35)がソフトバンク残留となり、全8選手の去就が正式に決定しました。今季は8選手が国内、海外FA権を行使。そのうち5選手が新天地へ移籍が決定しました。2022年に打率.347で首位打者を獲得した松本剛選手(32)が日本ハムから巨人へ移籍。同じく巨人には最多奪三振5回(2014〜18)、最多セーブ1回(2024)と先発・救援ともに経験のある則本