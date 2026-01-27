プロ野球・巨人は27日、育成の舟越秀虎選手が退団したと発表しました。球団によりますと、「1月26日に自主退団したいとの申し出があったため、当球団はこれを受け入れ、舟越選手は同日付で退団しました」ということです。舟越選手は2019年に育成ドラフト5位でソフトバンクに入団。2023年オフに巨人に入団しました。走力が武器の7年目、24歳の外野手です。