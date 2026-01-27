ロッテは27日、球団公式チアパフォーマー「M☆Splash！！（エムスプラッシュ）」に、新メンバーとしてAYANE、HARUHI、KOHARU、MASHIRO、MIKOTO、MIU、NAHO、YUIの8人が加入すると発表した。M☆Splash！！は、新メンバー8人を加えた計22人で活動する。新メンバーオーディションは、2025年10月6日から17日まで募集を行い、11月4日・5日に最終審査を実施した。その結果、総応募数220人の中から8人が2026年新メンバーとして選出さ