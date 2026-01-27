巨人は２７日、育成契約の舟越秀虎選手（２４）が退団したと発表した。前日２６日に自主退団したいとの申し出があったため、球団は受け入れ、同日付けで退団した。２月１日のキャンプインを間近に控え、異例の退団となった。舟越は城北高から１９年度育成ドラフト５位でソフトバンク入団。俊足が売りの育成外野手で、２３年は非公式戦ながら９０試合に出場して６８盗塁をマークした。同年オフに戦力外となったが、走力を高