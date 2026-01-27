こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 4848」。かみのけ座の方向、約3億3000万光年先にあります。青い明瞭な渦巻腕（渦状腕）が、途中から不明瞭になってぼんやりと広がっている、そんな姿をしています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）で観測した棒渦巻銀河「NGC 4848」（Credit: ESA/Hubble & NASA, M. Gregg）】NGC 4848は、1000個以上の銀河からなる「かみのけ座銀河団」の一員です。かみのけ座銀