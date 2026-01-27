ボクシングの帝拳プロモーションは27日、トリプル世界戦を含む興行「U-NEXT BOXING 5」を3月15日に横浜BUNTAIで開催すると発表した。WBA世界ミニマム級王者・松本流星（27＝帝拳、7勝4KO）は初防衛戦で同級4位の高田勇仁（27＝ライオンズ、16勝6KO9敗3分け）との再戦に臨む。松本と高田は昨年9月14日、WBAミニマム級王座決定戦で対戦。松本が優位に試合を進めていた5回、顔面にバッティングを受けた高田が倒れて試合はストップ