巨人は27日、育成契約の舟越秀虎外野手（24）の自主退団を発表した。本人から申し出があったため、受け入れた。福岡県出身の舟越は熊本・城北高から19年育成ドラフト5位でソフトバンクに入団。右投げ両打ちで、50メートル走5秒8の韋駄天外野手。23年に戦力外通告を受け、巨人に育成選手として加入。24年から巨人でプレーした。