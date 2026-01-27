東京大学大学院の教授が、共同研究をめぐり接待を受けたとして逮捕された事件で、接待費用が、多い日には1日85万円に上っていたことがわかった。東大大学院の教授・佐藤伸一容疑者と元特任准教授は、「日本化粧品協会」との共同研究で便宜を図る見返りとして高級クラブなどで接待を受けた疑いが持たれている。その後の取材で、協会の代表理事が、2人と高級フレンチと高級クラブに行き、1日で85万円を支払っていたことがわかった。2