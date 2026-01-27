衆議院議員選挙が27日公示され、12日間の選挙戦がスタートしました。大分県内ではこれまでに3つの小選挙区にあわせて12人が立候補を届け出ています。 大分1区に立候補したのは届け出順に、 大分1区 堤淳太候補。衛藤博昭候補。野中しんすけ候補。吉良州司候補。山下魁候補。 大分1区 以上の5人です。 続いて大分2区に立候補したのは届け出順に、 大分2区 広瀬建候補。