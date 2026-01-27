衆院選と同時に実施される最高裁裁判官に対する国民審査が２７日、中央選挙管理会から告示された。１５人の裁判官のうち、２０２４年１０月の前回衆院選以降に任命された高須順一、沖野真已（まさみ）の２裁判官（告示順）が審査対象となる。投票は２月８日。期日前投票は衆院選より４日遅い同月１日から始まる。国民審査は、最高裁の裁判官がその役割を担う人物としてふさわしいかをチェックするもので、罷免（ひめん）を求