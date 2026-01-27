福井県警察本部福井県警は27日、宿泊施設で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交の疑いで福井大付属国際原子力工学研究所教授安田仲宏容疑者（56）＝同県敦賀市＝を逮捕した。県警によると、容疑者は「弁護士と話してから、事件のことを話すかどうか決めたい」としている。逮捕容疑は昨年3月、福井県外の宿泊施設で知人の30代女性に性的暴行をした疑い。県警は、女性から被害の届け出を受け捜査していた。福井大は「