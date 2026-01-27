巨人や米大リーグのヤンキースなどで活躍した松井秀喜さん（５１）が２月１４〜２４日に宮崎市内で行われる「侍ジャパン」の強化合宿を激励のために訪れることが２６日、発表された。井端監督は「監督になってからずっとお願いしていた。一緒にいるだけで得るものがあり、アドバイスをいただけると選手にも励みになる。プラスになることばかり」と期待した。また、巨人は２月１日からの春季宮崎キャンプで、松井さんが２年ぶり