1月25日（日）放送の『有吉クイズ』では、新企画「お金にまつわるトークで目指せ総額10億円」を実施。三上悠亜の身内が騙された、詐欺電話の内容とは…？【映像】「本当に気をつけてほしい」三上悠亜が語る詐欺電話の手口各々がお金にまつわるエピソードを披露し、そこに出てきた金額を加算して全員で合計10億円を目指した今回。矢口真里が振り込み詐欺に遭った実体験を明かした流れで、三上悠亜も「詐欺系で言うと…」と切り出し