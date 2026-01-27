ＱＰＳホールディングスが切り返し急。ＳＢＩ証券が２６日、ＱＰＳＨＤの投資判断を「中立」から「買い」に引き上げた。目標株価は２０００円から２３００円に増額修正している。防衛省の衛星コンステレーション落札事業者の１社に子会社のＱＰＳ研究所が入ったことに関して、同証券は落札額はまだ公表されていないとしつつ、受注額は今期売上高予想の１０年分強に相当すると推測。今後５年間にわたって衛星コンステ