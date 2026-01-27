ジェフユナイテッド千葉は27日、FW新明龍太(21)の移籍先が東京ユナイテッドFC(関東1部)に決まったことを発表した。新明は千葉U-18から2023年にトップチームへ昇格。2025年はFCティアモ枚方(JFL)へ期限付き移籍し、同シーズン限りで千葉、枚方ともに契約満了となっていた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●FW新明龍太(しんみょう・りゅうた)■生年月日2004年5月1日(21歳)■出身地千葉県■身長/体重178cm/70kg■経歴