東京ヴェルディは26日、2026シーズンのキャプテンと副キャプテンを発表した。その際に選手が着ていたプラクティスシャツが話題となっている。クラブは公式X(@TokyoVerdySTAFF)で「2026シーズン、東京ヴェルディのキャプテン・副キャプテンをお知らせします」と投稿。キャプテンのMF森田晃樹(25)、副キャプテンのGKマテウス(32)とDF林尚輝(27)が並んだ写真を掲載した。このポストにファンは「盤石なリーダーも健在で嬉しい」