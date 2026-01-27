長島研醸有限会社が26日にX(@nagashimakenjo)を更新し、横浜F・マリノスを巡る投稿について声明を発表した。同社は「先日、横浜F・マリノス様の公式Xアカウントのポストに対するコメント欄に、弊社のXアカウント名(社名)に酷似したアカウント名を使い、誹謗するような書き込みを確認いたしました」と報告。「当該アカウントは、弊社とは一切関係はございません」としている。続けて「弊社といたしましても、X社に報告をする