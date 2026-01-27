全豪オープン大会期間：2026年1月20日～2026年1月31日開催地：オーストラリア メルボルンコート：ハード（屋外）結果：[ハイリー バプティスト / ペイトン スターンズ] 0 - 2 [ジャン シューアイ / エリス メルテンス] 試合の詳細データはこちら≫ 全豪オープン第10日がオーストラリア メルボルンで行われ、女子ダブルス3回戦で、ハイリー バプティ