株式会社焦点工房は、1月27日（火）に始まった「AmazonスマイルSALE」に参加している。2月2日（月）23時59分まで、同社取り扱い製品をセール価格で販売する。 交換レンズブランドのTTArtisanや7Artisans、Thypoch、マウントアダプターのSHOTEN、TECHART、Fringerなど合計490点を用意するという。 例えばTTArtisanのAF単焦点レンズ「TTArtisan AF 40mm F2」は、通常価格から5％OFFの2万8,766円で購入できる。