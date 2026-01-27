上白石萌音のマネージャー公式Xが更新され、10年前の撮影オフショットが公開された 【写真】上白石萌音の10年前の初々しい撮影オフショット ■デビューミニアルバムがアナログ盤として発売決定 歌手デビュー10周年という大きな節目を迎える上白石。この記念すべきデビューミニアルバム『chouchou』がアナログ盤LPとして『chouchou 』として3月18日にリリースされることが決定した。 本投