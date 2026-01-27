第40回根岸ステークス（GIII、ダ1400m）は2月1日、東京競馬場で開催。2024年に覇者エンペラーワケア、2連勝中のウェイワードアクトやインユアパレス、同コース2戦2勝のビダーヤら、GI・フェブラリーSへ向け好メンバーが揃った。ここでは過去10年のデータから予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。 ■地方交流重賞の好走組に警戒 最多2勝は武蔵野S、カペラS、