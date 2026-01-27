衆議院選挙が27日、公示されました。熊本県内4つの選挙区には、これまでに14人が立候補を届け出ています。立候補の受け付けは、午前8時半から始まりました。■熊本1区3人届け出順参政党新人山口誠太郎候補(36)自民党前職木原稔候補(56)中道改革連合新人鎌田聡候補(61) ■熊本2区3人届け出順共産党新人益田牧子候補(75)自民党前職西野太亮候補(47)参政党新人前田智徳候補(47) ■熊本3区3人