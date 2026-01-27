高市早苗首相が２７日、東京・秋葉原で街頭演説を行った。紺色のスーツ姿で街宣車の上に立った高市首相は連立パートナーの日本維新の会・吉村洋文氏、藤田文武両代表も一緒。「私は歯を食いしばって。３０年以上かけて。やっと内閣総理大臣になれた。今までできなかったかもしれない仕事が、できるかもしれない」として「これから経済を強くする。日本の国力、外交力、防衛力も、もちろん経済策も技術力も、人材力も強くする。