ロンドンの自然史博物館でポケットモンスターのポップアップショップがオープン。こうした日本文化の人気を背景に“辞書”にも日本由来の言葉が増えています。26日、ロンドンの自然史博物館にオープンしたのは、ポケットモンスターのポップアップストア。ポケモン誕生から30年を記念した企画で、テーマは架空の生態学「ポケコロジー」です。博物館の建築などに着想を得た限定グッズが販売され、ぬいぐるみなどが人気を集めていまし