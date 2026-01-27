ILLIT（アイリット）が、パリ・ファッションウイークで存在感を示した。韓国メディアが報じた。25日にパリのピカソ美術館で開かれた「2026秋・冬ル・パルミエ・コレクションショー」に参加した。世界的なファッションデザイナー・ジャックムス氏に全員が招待されたのは、K−POPグループの中では初めて。ILLITは、ファッションブランド「ジャックムス」創立者の同氏が、5人のために直接選定したファッションで注目された。今回テ