卓球の全日本選手権シングルスで１０代選手が優勝したことを、中国メディアが警戒した。女子決勝は、３年連続で同じカードとなり、張本美和（１７＝木下グループ）が４連覇を目指した早田ひな（日本生命）を４―３で下し初優勝。また、男子は松島輝空（１８＝木下グループ）が篠塚大登（愛知工大）に４―０で勝ち、２連覇を達成した。この結果について卓球強国の中国メディア「澎湃新聞」は「中国卓球界は要注意だ！」と報道