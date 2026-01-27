２７日に公示となった衆院選（２月８日投開票）で、自民党の高市早苗首相が２７日、東京・ＪＲ秋葉原駅前で第一声を行った。連立を組む日本維新の会の吉村洋文代表、藤田文武共同代表も同じ選挙カーの上に立った。マイクを握った高市氏は「私は３２歳で初当選しました。奈良県の田舎のサラリーマン家庭で育ちました。地盤も看板もありません。『いきなり国政に出るのは無理や』と言われた。でも私にはどうしても作りたい日本の