【『ドラゴンクエストVII Reimagined』×プレイステーションストアカード キャンペーン】 購入対象期間：1月26日～2月15日 応募対象期間：1月26日～2月16日 ローソンにて、RPG「ドラゴンクエストVII Reimagined」の発売に合わせたキャンペーンが実施されている。キャンペーンの購入対象期間は1月26日より2月15日までで、応募対象期