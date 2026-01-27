ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』の参加者16人が発表。元AKB48やRISEスーパーライト級王者など、モテに自信がある多種多彩な16人が集結した。【動画】「星の数ほどモテてきた」「世界中でモテてる“地球モテ”」美男美女16人の動く姿を公開！『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王