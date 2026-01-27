浜辺美波とSnow Man・目黒蓮がダブル主演する映画『ほどなく、お別れです』の入場者プレゼントとして、公開日の2月6日〜8日までの3日間限定で“オリジナルフィルム風しおり”（全国合計50万枚限定※なくなり次第終了）の配布が決定した。【写真】美空（浜辺美波）と漆原（目黒蓮）の魅力が際立つキャラビジュ「小学館文庫小説賞」の大賞受賞作で、現在累計70万部を突破している長月天音の「ほどなく、お別れです」シリーズ（