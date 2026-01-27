プロフィギュアスケーターの羽生結弦が、2月4日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2482号スペシャルエディションの表紙に登場。4年ぶりとなる「anan」表紙は、エレガントな白い衣装に身を包み、静かに客席を見上げる横顔がひと際麗しく、今にも客席の喝采が聞こえてきそうな一枚となった。【写真】羽生結弦が登場する「anan」2482号SPエディション綴じ込み付録のポストカードプロ転向後、今回初めて「anan」のスペシャルエディ