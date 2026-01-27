歌手の森高千里が26日にインスタグラムを更新。サイパンで撮影されたカレンダーとフォトブックから一部の写真を公開。ファンから「全然オバさんにならない」「反則レベルの美貌」といった声が集まった。【写真】森高千里、変わらぬ美脚！ミニスカ＆ニーハイで魅せた全身ショット（ほか全9枚）森高が投稿したのは、サイパンで撮影されたカレンダーとフォトブックからの先行カット。写真には、ビーチで花冠をつけた笑顔やワンピ