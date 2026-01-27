女優の後藤久美子（５１）の美しさに目をうばわれる動画を長女が公開した。後藤とフランスの元Ｆ１レーサーのジャン・アレジ氏夫妻の長女エレナ・アレジ・後藤（２９）が２７日までにインスタグラムのストーリーズに幼少期の動画をアップ。英語で「クリスマスプレゼントとして祖母からもらった小さなタイムカプセル、子どもの頃のＶＨＳテープ」と文字を載せ、プライベートの集まりと見られる食事会の様子を公開した。動画の