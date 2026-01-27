hitomiとNikoんが、ツーマン東名阪ツアー＜hitomiとNikoん / LIVE TOUR 2026＞の開催を発表。本日正午より、チケットの予約受付が開始された。両者とも、レーベル「maximum10」に在籍するアーティスト。SNSによれば、今後、楽曲の制作を共にする予定もあるとのこと。Nikoんは、3月21日(土)に、東京・渋谷のSpotify O-EASTで、hitomiは、3月28日(土)に、同じく、東京・渋谷のduo MUSIC EXCHANGEにて、それぞれのワンマン公演を控え