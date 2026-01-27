巨人は２７日、育成選手の舟越秀虎外野手（２４）が自主退団すると発表した。自ら申し出があり受け入れたという。２６日付で退団した。舟越は５０メートル５秒８の俊足が武器で、ソフトバンクで育成選手としてプレーした２３年、ファームの非公式戦９０試合で６８盗塁をマークした。同年限りで戦力外通告を受け、巨人に育成選手として加入した。加入１年目の２４年はイースタン・リーグで１０連続盗塁成功など持ち味を発揮し