キラキラ宝石のような塩の結晶が生えた梅干しがSNSで話題になっている。 【写真】冬といえば、焼き梅干しですね～ 理科の実験で見たような綺麗な四角い塩の化粧がぎっしりついているのは、天日干しの梅干し。周囲にも沢山の梅が干されているにもかかわらず、一粒の梅干しに大量の結晶が付いている。塩分摂りすぎを注意される健康志向の高まりから、はちみつ風味など甘い梅干しの流通が増え、昔ながらのしょっぱい梅干しを