エクアドルのある地域のサッカー場で競技が行われているところ、武装した男らが乱入して3人を銃で殺害する事件が発生した。16日（現地時間）のエル・ウニベルソなど海外メディアによると、7日、エクアドルのグアヤス州サンボロンドンのあるサッカー場で警察を装った男らが現れ、男性3人に銃撃を加えた。公開された閉回路（CC）TV映像では、武装した男らが競技場に入ってきて特定の人物に向けて発砲する姿が見える。突然の銃撃にサ