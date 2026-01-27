浜松市は天竜区と浜名区の一部にあたる中山間地域の愛称を「オクハマ」に決定しました。（浜松市・中野市長）「オクハマですが、中山間地域が浜松市の“奥”に位置しているということ、そして浜松市の“浜”それを組み合わせた愛称になっています。」浜松市は中山間地域のイメージに合い親しみやすさにつながる愛称を決めようと､1月20日までオンライン投票を実施しました。その結果、5つの候補のうち「オクハマ」が60％近く