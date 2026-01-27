午後は北日本や北陸で雪の範囲が広がり、局地的に雪の降り方が強まる所もありそうです。日本海から三陸沖に進む低気圧や北海道の西に発生する別の低気圧などの影響で、午後は北日本や北陸で雪の範囲が広がる見込みです。東北や北陸では局地的に雪の降り方が強まる所もあるでしょう。落雷や突風にも注意が必要です。西日本や東日本の太平洋側は広く晴れて乾燥が続くため、引き続き火の元にご注意ください。最高気温は月曜日と同じか