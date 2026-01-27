きのう午後11時50分ごろ、北九州市八幡西区で、定員を超える5人が乗っていた軽乗用車が河川敷に転落しました。後部座席にいたとみられる17歳の少女が全身を強く打ち、病院で死亡が確認されました。一緒に乗っていた10代の男女4人はいずれも軽傷です。警察は過失運転致死傷の疑いも視野に当時の状況を調べています。