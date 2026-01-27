警察官などを装い、「犯罪グループのメンバーにあなたの名前があり、紙幣の調査が必要だ」などとうその電話をかけ、会社役員の男性からおよそ2300万円をだまし取ったとして、中国籍の男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、中国籍の于洋容疑者（44）です。于容疑者は去年7月、他の人物と共謀し、警察官や検察官を名乗り、「マネーロンダリンググループのメンバーにあなたの名前がある。関与していない証明のために紙幣