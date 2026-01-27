ボクシングの帝拳プロモーションは27日、トリプル世界戦を含む興行「U-NEXT BOXING 5」を3月15日に横浜BUNTAIで開催すると発表した。WBA世界バンタム級挑戦者決定戦で、同級4位・増田陸（28＝帝拳、9勝8KO1敗）が元世界5階級制覇の同級1位ノニト・ドネア（43＝フィリピン、43勝28KO9敗）と対戦する。前日本バンタム級王者の増田は元WBC同級王者・山中慎介氏をほうふつさせる左ストレートでKOを量産し、“神の左の継承者”と