卓球の早田ひな選手が全日本選手権を終え、26日に自身のInstagramで「自分の成長をすごく感じられた大会」と思いを語りました。全日本卓球選手権大会で4連覇がかかった早田選手。決勝まで勝ち進むと3年連続で同じ対戦カードとなる張本美和選手と対戦しました。張本選手にチャンピオンシップポイントを奪われる中、6連続ポイントで逆転し最終ゲームにつなげますが、最後は6-11でやぶれ、ゲームカウント3-4で準優勝で終わりました。